Крым получил две машины скорой помощи для доставки больных коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T18:26:15+03:00

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Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил два боксированных автомобиля для перевозки больных коронавирусной инфекцией.

Транспорт укомплектован медоборудованием с усиленными мерами биологической защиты, уточнили в Крымском центре медицины катастроф. Автомобили уже зарегистрированы и поставлены на учет в ГИБДД.

Напомним, что Крым 30 марта стал первым регионом РФ, получившим специализированный боксированный автомобиль «скорой помощи» для перевозки зараженных коронавирусом.

Больные изолированы от внешней среды, их перевозят в боксированных носилках. Носилки оборудованы специальными отсеками и рукавами для того, чтобы врачи могли оказывать больному необходимую помощь, избегая прямого контакта. А внутренний отсек машины полностью герметичен, там создается отрицательное давление.

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ИСТОЧНИК KP.RU