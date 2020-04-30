Погода в Крыму на 30 апреля: без осадков и тепло до +24
30 апреля, в четверг на Крымском полуострове синоптики не обещают дождя, день будет по-летнему теплый.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»