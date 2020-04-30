Погода в Крыму на 30 апреля: без осадков и тепло до +24

30 Апр 2020 2020-04-30T07:07:01+03:00

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30 апреля, в четверг на Крымском полуострове синоптики не обещают дождя, день будет по-летнему теплый.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU