2020-04-30T07:07:01+03:00
Общество

Погода в Крыму на 30 апреля: без осадков и тепло до +24

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму переменная облачность.В Крыму переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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30 апреля, в четверг на Крымском полуострове синоптики не обещают дождя, день будет по-летнему теплый.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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