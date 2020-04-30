В мае на поддержку бизнеса Крыма дадут 100 миллионов рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T10:27:18+03:00

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Сто миллионов рублей выделят в мае представителям крымского бизнеса на его поддержку от последствий пандемии. Деньги предоставит Фонд микрофинансирования предпринимательства РК.

- Фонд запустил новый продукт «Скорый». В мае планируется выдать 40 микрокредитов на 100 миллионов рублей: 30 из них на 75 миллионов по этой программе, 10 – на 25 миллионов по стандартной программе, - сообщила министр финансов республики Ирина Кивико.

В апреле было выдано 37 микрозаймов на 88 миллионов рублей. С помощью продукта «Скорый» малому и среднему бизнесу дали 5 займов.

Также в апреле было принято 153 обращения по реструктуризации и понижению процентной ставки, в том числе, 30% обращений от активного портфеля. Реструктуризировано на общую сумму 298,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU