Льготный проезд в общественном транспорте Крыма приостановлен до 11 мая
Приостановка льготного проезда в общественном транспорте Крыма продлена до 11 мая.
Соответствующие изменения в указ главы Крыма опубликованы на портале правительства.
- В подпункте 12.2 слова «30 апреля» заменить словами «11 мая», - сказано в документе.
Так, льготный проезд не будет предоставляться в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугородном сообщении.
Исключения сделают для медицинских работников, социальных работников организаций социального обслуживания РК, работников межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU