Льготный проезд в общественном транспорте Крыма приостановлен до 11 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T10:06:21+03:00

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Приостановка льготного проезда в общественном транспорте Крыма продлена до 11 мая.

Соответствующие изменения в указ главы Крыма опубликованы на портале правительства.

- В подпункте 12.2 слова «30 апреля» заменить словами «11 мая», - сказано в документе.

Так, льготный проезд не будет предоставляться в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугородном сообщении.

Исключения сделают для медицинских работников, социальных работников организаций социального обслуживания РК, работников межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

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ИСТОЧНИК KP.RU