Крымские школы в мае продолжат дистанционное образование

30 Апр 2020 2020-04-30T10:06:55+03:00

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Крымские школы продолжат работать в дистанционном режиме до 22 мая. Соответствующие изменения внесли в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

Напомним, дистанционное образование в Крыму ввели вместе с режимом всеобщей самоизоляции.

Все школьники теперь обучаются на дому, уроки проходят в онлайн-режиме. Каждая школа решает самостоятельно, каким образом организовать обучение через интернет.

Некоторые учебные заведения используют мессенджеры, другие - программы для конференц-связи, третьи вообще отказались от включений в режиме реального времени и обмениваются письмами и фото.

Онлайн-обучение школьников вызвало множество нареканий как со стороны родителей, так и со стороны преподавателей.

Вузы также перешли на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU