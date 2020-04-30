Крымские школы в мае продолжат дистанционное образование
Крымские школы продолжат работать в дистанционном режиме до 22 мая. Соответствующие изменения внесли в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.
Напомним, дистанционное образование в Крыму ввели вместе с режимом всеобщей самоизоляции.
Все школьники теперь обучаются на дому, уроки проходят в онлайн-режиме. Каждая школа решает самостоятельно, каким образом организовать обучение через интернет.
Некоторые учебные заведения используют мессенджеры, другие - программы для конференц-связи, третьи вообще отказались от включений в режиме реального времени и обмениваются письмами и фото.
Онлайн-обучение школьников вызвало множество нареканий как со стороны родителей, так и со стороны преподавателей.
Вузы также перешли на дистанционное обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU