Режим полной самоизоляции продлен в Крыму до 11 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T10:11:12+03:00

Выходить из дома все еще можно только при особой необходимости. Фото: Михаил ПАТЛИС

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Глава Крыма продлил в регионе режим повышенной готовности до 11 мая. До 22 мая перенесены сроки дистанционного обучение в школах, колледжах и вузах на территории республики.

Изменения в указ главы о введении режима утверждены 29 апреля. Новые меры касаются прибывающих в Крым граждан, которые обязаны провести 14 дней в изоляции в домашних условиях при наличии крымской прописки или недвижимости, в противном случае в обсерваторе. Предписание они будут получать сразу на въезде в Крым с указанием адреса обсерватора.

Также в документе расширен перечень товаров первой необходимости и сфер деятельности, которые могут работать в период режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU