В Симферополе третий день ищут пропавшую школьницу
Полиция разыскивает по всему Крыму пропавшую жительницу Симферополя. 15-летняя девочка ушла из дома 28 апреля.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, девочке на вид 14-15 лет, ее рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в красный цвет, глаза – карие.
Была одета в пайту серого цвета, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета. При себе имела портфель красного цвета.
Всем кто владеет информацией о пропавшей, нужно сообщить по телефонам: (3652) 25-13-02, +7-999-461-02-40, «102».
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ИСТОЧНИК KP.RU