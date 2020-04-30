В Симферополе третий день ищут пропавшую школьницу

30 Апр 2020 2020-04-30T10:18:15+03:00

Пропавшая - 2005 года рождения. Фото: пресс-служба МВД по РК.

Девочка ушла из дома еще 28 апреля [фото]

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Полиция разыскивает по всему Крыму пропавшую жительницу Симферополя. 15-летняя девочка ушла из дома 28 апреля.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, девочке на вид 14-15 лет, ее рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в красный цвет, глаза – карие.

Была одета в пайту серого цвета, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета. При себе имела портфель красного цвета.

Всем кто владеет информацией о пропавшей, нужно сообщить по телефонам: (3652) 25-13-02, +7-999-461-02-40, «102».

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ИСТОЧНИК KP.RU