За сутки больше 300 крымчан получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

30 Апр 2020 2020-04-30T10:39:20+03:00

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За сутки в Крыму составлено 316 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Также на горячую линию МВД по РК поступило шесть жалоб на составление протоколов, сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- За сутки поступило шесть жалоб на составление протоколов. Четыре из них не удовлетворены, потом что для составления протоколов были основания, еще две жалобы мы приняли во внимание, поскольку у этих людей были основания для нахождения на улице, - сообщил Александр Смаглин.

Кроме того, по его словам, правоохранители проанкетировали 174 пожилых людей, которые находились на улице. Их отправили по домам.

Также патрульные группы составили 16 протоколов на родителей детей, находящихся на улицах без сопровождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU