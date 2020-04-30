Продолжают ехать: через Крымский мост за сутки пропустили 2,3 тысячи машин

30 Апр 2020 2020-04-30T10:53:55+03:00

При этом 20 авто не пропустили на полуостров

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В Крым продолжают прибывать туристы из других регионов, несмотря на введенный по всей России режим самоизоляции.

- За сутки на полуостров через Крымский мост прибыло 2341 машин, не пропустили в сторону Крыма 20 машин, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Кроме того, из Крыма выехало 2 383 машины, 18 автомобилей не выпустили.

Напомним, что с 1 мая все приезжие в Крым, у которых нет недвижимости на полуострове и документов на нее, будут помещены в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU