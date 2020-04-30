2020-04-30T11:12:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Санатории в Евпатории и Ялте станут обсерваторами для туристов, прибывших на майские праздники

Указ главы об обязательной изоляции прибывших вступит в силу в полночь
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Два санатория будут принимать приезжих на двухнедельный карантинДва санатория будут принимать приезжих на двухнедельный карантинФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

Санатории «Прибой» в Евпатории и «Мисхор» в Ялте станут обсерваторами для туристов, прибывших на полуостров в период майских праздников.

Действие указа главы Крыма по обязательной двухнедельной изоляции гостей полуострова вступил в силу сегодня в полночь.

- Мы договорились, что все приезжие с учетом нашего режима самоизоляции, селятся в обсерватор. Исходя из этого мы должны располагать определенным количеством коек, - отметил глава региона. - Действия будут жесткими на эти 12 дней, чтобы никому не дать шататься по республике с непонятным диагнозом.

Средства на обустройство обсерваторов Минздраву Крыма выделяет бюджет. В них должно быть предусмотрено все, чтобы человек 14 дней ни с кем не контактировал - туалетные и душевые комнаты, одноразовая посуда, усиленное питание.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму зарегистрировали первые тяжелые случаи коронавируса
Семье летчика Су-27, потерпевшего крушение над Черным морем, выплатили миллион рублей
Санатории в Евпатории и Ялте станут обсерваторами для туристов, прибывших на майские праздники
За сутки в Крыму проверили около 500 приезжих из других регионов РФ
Продолжают ехать: через Крымский мост за сутки пропустили 2,3 тысячи машин
За сутки больше 300 крымчан получили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Крыму коронавирусом впервые заболела беременная
В Симферополе третий день ищут пропавшую школьницу
Режим полной самоизоляции продлен в Крыму до 11 мая
Льготный проезд в общественном транспорте Крыма приостановлен до 11 мая
Крымские школы в мае продолжат дистанционное образование
В мае на поддержку бизнеса Крыма дадут 100 миллионов рублей
В Ленинском районе из-за пьяного водителя пострадали две молодые девушки
Погода в Крыму на 30 апреля: без осадков и тепло до +24
Врач из Алупки упала с пятого этажа, попав под сокращение на работе
Крым получил две машины скорой помощи для доставки больных коронавирусом
Уголовное дело на двух экс-депутатов Крыма передано в суд
В Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе 30 апреля частично отключат электричество
Пассажира поезда «Севастополь - Санкт-Петербург» будут судить за поножовщину
Житель Крыма поймал в своей машине пьяных воров
Только четверть крымских школ смогла перейти на дистанционную учебу
Артиллеристы запустят салюты над тремя городами Крыма в честь Дня Победы
В Крыму произошло первое смертельное ДТП с момента начала режима самоизоляции
Едущим в Крым туристам пригрозили уголовными делами