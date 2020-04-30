Санатории в Евпатории и Ялте станут обсерваторами для туристов, прибывших на майские праздники
Санатории «Прибой» в Евпатории и «Мисхор» в Ялте станут обсерваторами для туристов, прибывших на полуостров в период майских праздников.
Действие указа главы Крыма по обязательной двухнедельной изоляции гостей полуострова вступил в силу сегодня в полночь.
- Мы договорились, что все приезжие с учетом нашего режима самоизоляции, селятся в обсерватор. Исходя из этого мы должны располагать определенным количеством коек, - отметил глава региона. - Действия будут жесткими на эти 12 дней, чтобы никому не дать шататься по республике с непонятным диагнозом.
Средства на обустройство обсерваторов Минздраву Крыма выделяет бюджет. В них должно быть предусмотрено все, чтобы человек 14 дней ни с кем не контактировал - туалетные и душевые комнаты, одноразовая посуда, усиленное питание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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