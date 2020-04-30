За сутки в Крыму проверили около 500 приезжих из других регионов РФ

30 Апр 2020 2020-04-30T11:05:20+03:00

Они проживают по адресам, указанным ими в анкетах

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В Крыму продолжают работать мобильные группы полицейских, проверяющих места размещения приезжих из других регионов России.

- За вчерашний день 62 группы мобильных группы проверяли места размещения приезжих, указанных в анкетах по прибытии. 481 адрес отработан, нарушений не выявлено, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Напомним, что за сутки на полуостров через Крымский мост прибыло 2341 машин, не пропустили в сторону Крыма 20 авто. Кроме того, из Крыма выехало 2 383 машины, 18 автомобилей не выпустили. С 1 мая все приезжающие в Крым, у которых нет недвижимости на полуострове и документов на нее, будут помещены в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU