2020-04-30T11:05:20+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Крыму проверили около 500 приезжих из других регионов РФ

Они проживают по адресам, указанным ими в анкетах
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Фото: Администрация КерчиФото: Администрация Керчи
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В Крыму продолжают работать мобильные группы полицейских, проверяющих места размещения приезжих из других регионов России.

- За вчерашний день 62 группы мобильных группы проверяли места размещения приезжих, указанных в анкетах по прибытии. 481 адрес отработан, нарушений не выявлено, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Напомним, что за сутки на полуостров через Крымский мост прибыло 2341 машин, не пропустили в сторону Крыма 20 авто. Кроме того, из Крыма выехало 2 383 машины, 18 автомобилей не выпустили. С 1 мая все приезжающие в Крым, у которых нет недвижимости на полуострове и документов на нее, будут помещены в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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