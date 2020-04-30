Семье летчика Су-27, потерпевшего крушение над Черным морем, выплатили миллион рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T11:17:41+03:00

У Дмитрия Заварохина в Севастополе остались жена и трое детей

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Семье летчика, погибшего в результате крушения Су-27 над Черным морем, выделили 1 миллион рублей. Постановление принято 29 апреля на внеочередном заседании правительства Севастополя.

Крушение истребителя, напомним, произошло 25 марта в акватории Черного моря. Су-27 пропал с радаров в 50 километрах от Феодосии. Поиски пилота прекратили спустя двое суток после крушения.

Главы департамента соцзащиты Станислав Борисенко сообщил, что у погибшего летчика Дмитрия Заварохина в Севастополе остались жена и трое детей. Одному из них три года, другому семь, а старшему - шестнадцать лет, передает ForPost.

- Думаю, флот возьмёт под опеку семью. Но мы тоже обязательно должны поддержать семью в этой ситуации потери отца и мужа, – отметил врио губернатора Михаил Развожаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU