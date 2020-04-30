Почти 700 миллионов рублей направлено из бюджета Крыма для льготников

30 Апр 2020 2020-04-30T11:59:11+03:00

Региональные доплаты уже перечислены на счета банков и почтовых отделений. Фото: Архив КП

Деньги уже на банковских счетах и в почтовых отделениях

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В Крыму распределены почти 700 миллионов рублей на поддержку льготных категорий. Деньги уже поступили на банковские счета и в почтовые отделения по месту жительства льготников.

- Вчера на все банковские организации и почтовые отделения были перечислены все меры региональной поддержки, которые выплачиваются за счет бюджета Республики Крым, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Общая сумма 686 миллионов 200 тысяч рублей.

Из этих средств по 3 тысячи рублей получат одинокие матери, по 5 тысяч родители детей 2017 года рождения, 5 тысяч - детей-инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU