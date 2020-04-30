Почти 700 миллионов рублей направлено из бюджета Крыма для льготников
В Крыму распределены почти 700 миллионов рублей на поддержку льготных категорий. Деньги уже поступили на банковские счета и в почтовые отделения по месту жительства льготников.
- Вчера на все банковские организации и почтовые отделения были перечислены все меры региональной поддержки, которые выплачиваются за счет бюджета Республики Крым, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Общая сумма 686 миллионов 200 тысяч рублей.
Из этих средств по 3 тысячи рублей получат одинокие матери, по 5 тысяч родители детей 2017 года рождения, 5 тысяч - детей-инвалидов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Пособия семьям с детьми»