Пришли результаты первых тестов на коронавирус у врачей и пациентов закрытой Красногвардейской больницы
Первые тесты на коронавирус не выявили инфекции у врачей и пациентов Красногвардейской центральной районной больницы, закрытой на карантин из-за коронавируса у сотрудника.
Напомним, коронавирус обнаружили у лифтера медучреждения. На работе он контактировал с большим количеством людей. В обсерватор направили 89 медработников и 60 пациентов. Больницу на 14 дней закрыли и превратили в обсерватор.
- Первые пробы лабораторные отобраны у всех лиц, которые находятся в условиях обсервации. Все пробы отрицательные, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Райбольница на карантине уже пять дней. Отрицательные тесты не означают возвращения к нормальной жизни. Согласно протоколу, у граждан возьмут еще анализы на 10-й день и выпишут только после получения вторых отрицательных проб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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