У 10% больных коронавирусом крымчан развивается пневмония, а у 47% вообще нет симптомов

30 Апр 2020 2020-04-30T12:06:25+03:00

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В Республике Крым 47% зараженных коронавирусом переносят инфекцию бессимптомно. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

При этом, подчеркнула она, хоть такие зараженные и переносят заболевание без проблем для себя, являются источником инфекции для других.

Количество бессимптомных больных коронавирусом в Крыму примерно соответствует среднероссийскому уровню.

Кроме того, у 10% заболевших крымчан развивается внебольничная пневмония (в среднем по России – у 11%), а симптомы ОРВИ проявляются у 43% жителей полуострова (в среднем по России – у 34%).

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали высокие темпы роста количества зараженных коронавирусом в Крыму. Специалисты уверены, что пик эпидемии еще не пройден. На сегодняшний день в республике подтвердили 92 случая заражения, среди них одна беременная женщина. Три человека - в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU