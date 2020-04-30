2020-04-30T12:38:36+03:00
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Крымчане чаще всего спрашивают у Аксенова, когда можно будет вылечить зубы и купить одежду

Жители полуострова пишут сообщения главе Крыма в соцсетях
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За сутки крымчане написали 152 личных сообщения и 260 вопросов в аккаунты главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, передает Крымское информационное агентство.

- Поступали вопрос о мерах социальной поддержки, о поддержке малого и среднего бизнеса, другие вопросы. В обращениях, поступивших из крымского сегмента соцсетей, было 260 вопросов, из которых разъяснения даны по 165, еще 95 находятся в работе, - сообщил Гоцанюк.

Председатель крымского правительства отметил, что крымчан чаще всего волнуют вопросы по работе автошкол и сдаче экзаменов по вождению, также интересует возобновление работы магазинов одежды, обуви, канцтоваров. Также жители полуострова хотят поскорее добраться до частных стоматологических кабинетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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