Крымчане чаще всего спрашивают у Аксенова, когда можно будет вылечить зубы и купить одежду

30 Апр 2020 2020-04-30T12:38:36+03:00

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За сутки крымчане написали 152 личных сообщения и 260 вопросов в аккаунты главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, передает Крымское информационное агентство.

- Поступали вопрос о мерах социальной поддержки, о поддержке малого и среднего бизнеса, другие вопросы. В обращениях, поступивших из крымского сегмента соцсетей, было 260 вопросов, из которых разъяснения даны по 165, еще 95 находятся в работе, - сообщил Гоцанюк.

Председатель крымского правительства отметил, что крымчан чаще всего волнуют вопросы по работе автошкол и сдаче экзаменов по вождению, также интересует возобновление работы магазинов одежды, обуви, канцтоваров. Также жители полуострова хотят поскорее добраться до частных стоматологических кабинетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU