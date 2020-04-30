2020-04-30T13:30:34+03:00
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Стало известно, сколько крымчан потеряли работу в апреле

На время вынужденного простоя сохранено 838 рабочих мест
Анна КИРИЕНКО
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Половина безработных встала на учет в апрелеПоловина безработных встала на учет в апрелеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С начала года в Крыму официальный статус безработного получили 8 151 человек. Из них 4 264 потеряли работу в апреле.

- Из них более 2 тысяч граждан не работали нигде больше года, либо у них вообще нет трудовой книжки, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Им назначены пособия и они будут получать услуги Центра занятости - 13 тысяч вакансий есть сейчас.

За бюджетной помощью обратилось 21 предприятие, чтобы сохранить работу для 838 сотрудников. Их временно переквалифицируют в разнорабочие, для чего закупят инвентарь на 3 тысячи рублей для каждого и определят зарплату в 12130 рублей.

Столько же будет получать 591 человек, которым в апреле назначены максимальные пособия по безработице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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