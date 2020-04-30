2020-04-30T13:45:21+03:00
Общество

«Комсомолка» запустила тест: Узнайте, какой вы танкист

Можно получить награду в игре World of Tanks
Надежда ДАЦЮК
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World of Tanks остается одной из крупнейших игр в миреWorld of Tanks остается одной из крупнейших игр в мире
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«Комсомольская правда» запустила тест на знание истории бронетехники, где можно получить награду в World of Tanks.

Приготовьтесь к тому, что поверхностные знания вам не помогут. Вам необходимо знать, что означают названия ряда японских танков, таких как Type 95, Type 97 или Type 98. Также среди вопросов - в каком сражении впервые вступили в бой самоходные установки СУ-152. Нужно будет вспомнить и знаменитых танкистов, и технику, которую снимали в известных фильмах.

Пройти тест можно по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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