«Комсомолка» запустила тест: Узнайте, какой вы танкист
«Комсомольская правда» запустила тест на знание истории бронетехники, где можно получить награду в World of Tanks.
Приготовьтесь к тому, что поверхностные знания вам не помогут. Вам необходимо знать, что означают названия ряда японских танков, таких как Type 95, Type 97 или Type 98. Также среди вопросов - в каком сражении впервые вступили в бой самоходные установки СУ-152. Нужно будет вспомнить и знаменитых танкистов, и технику, которую снимали в известных фильмах.
Пройти тест можно по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU