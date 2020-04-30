На майские праздники леса Крыма оказались под угрозой пожаров
В Крыму на майские праздники объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в регионе с 1 по 5 мая.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.
Специалисты проводят широкий комплекс профилактических мероприятий по предупреждению возгораний. Каждый день они проверяют леса с помощью разных технических средств.
Напомним, что запрет на посещение лесов в Крыму продлен до 12 апреля. За нарушения будут штрафовать.
Более того, в республике продлен режим всеобщей самоизоляции. Всех, кто вышел из дома или отправился на природу без особо важных причин, также ждет штраф от 4 до 30 тысяч рублей.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU