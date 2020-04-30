На майские праздники леса Крыма оказались под угрозой пожаров

30 Апр 2020 2020-04-30T14:55:17+03:00

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В Крыму на майские праздники объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в регионе с 1 по 5 мая.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.

Специалисты проводят широкий комплекс профилактических мероприятий по предупреждению возгораний. Каждый день они проверяют леса с помощью разных технических средств.

Напомним, что запрет на посещение лесов в Крыму продлен до 12 апреля. За нарушения будут штрафовать.

Более того, в республике продлен режим всеобщей самоизоляции. Всех, кто вышел из дома или отправился на природу без особо важных причин, также ждет штраф от 4 до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU