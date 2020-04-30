Междугородние автобусы не будут ездить по Крыму до 11 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T15:20:23+03:00

Указ о продлении режима готовности к ЧС подписал глава Крыма. Фото: Надежда ДАЦЮК

Изменить размер текста: A A

До 11 мая в республике приостановлена продажа билетов на все междугородние автобусы предприятия «Крымавтотранс».

Это связано с продлением в регионе режима повышенной готовности к ЧС, сообщили в пресс-службе транспортной компании.

Однако в пригородном направлении автобусы продолжают ходить каждый день. Транспорт курсирует с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Напомним, что движение транспорта на территории Крыма было частично приостановлено еще 2 апреля по указу главы региона. Более того, в общественном транспорте был отменен льготный проезд. Исключения касаются только медработников, сотрудников Роспотребнадзора и социальных работников.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU