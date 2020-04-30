2020-04-30T15:20:23+03:00
Общество

Междугородние автобусы не будут ездить по Крыму до 11 мая

«Крымавтотранс» приостановил продажу билетов
Никита ПОЛЬКО
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Указ о продлении режима готовности к ЧС подписал глава Крыма.Указ о продлении режима готовности к ЧС подписал глава Крыма.Фото: Надежда ДАЦЮК
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До 11 мая в республике приостановлена продажа билетов на все междугородние автобусы предприятия «Крымавтотранс».

Это связано с продлением в регионе режима повышенной готовности к ЧС, сообщили в пресс-службе транспортной компании.

Однако в пригородном направлении автобусы продолжают ходить каждый день. Транспорт курсирует с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Напомним, что движение транспорта на территории Крыма было частично приостановлено еще 2 апреля по указу главы региона. Более того, в общественном транспорте был отменен льготный проезд. Исключения касаются только медработников, сотрудников Роспотребнадзора и социальных работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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