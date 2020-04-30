Крым стал лучшим курортом для снятия стресса после карантина

30 Апр 2020 2020-04-30T16:02:16+03:00

Крым стал лушим курортом, чтобы снятьстерсс после карантина Фото: Анна КИРИЕНКО

Каждый второй турист выбирает полуостров для восстановления нервной системы

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Крым стал лучим курортом для того, чтобы снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса, который сервис бронирования Tvil.ru провел среди пользователей социальных сетей.

Более половины опрошенных, как только откроются курорты, намерены восстанавливаться и лечиться в Крыму (51.6%). Еще 11,7% проголосовали за курорты Абхазии, 10,5% — за озеро Байкал и 10% — за курорты Краснодарского края.

В десятке курортов для релакс-отдыха и лечения Алтайский край и Карелия, Ставрополье, Башкирия, Ленинградская область, а также Свердловская область.

Напомним, с 1 мая в Крыму вступает в силу указ главы региона об обязательной изоляции в обсерватор прибывших на полуостров граждан, не имеющих крымскую регистрацию или недвижимость в собственности. Срок пребывания в обсерваторе составляет 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU