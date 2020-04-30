2020-04-30T16:02:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Крым стал лучшим курортом для снятия стресса после карантина

Каждый второй турист выбирает полуостров для восстановления нервной системы
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Крым стал лушим курортом, чтобы снятьстерсс после карантинаКрым стал лушим курортом, чтобы снятьстерсс после карантинаФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

Крым стал лучим курортом для того, чтобы снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса, который сервис бронирования Tvil.ru провел среди пользователей социальных сетей.

Более половины опрошенных, как только откроются курорты, намерены восстанавливаться и лечиться в Крыму (51.6%). Еще 11,7% проголосовали за курорты Абхазии, 10,5% — за озеро Байкал и 10% — за курорты Краснодарского края.

В десятке курортов для релакс-отдыха и лечения Алтайский край и Карелия, Ставрополье, Башкирия, Ленинградская область, а также Свердловская область.

Напомним, с 1 мая в Крыму вступает в силу указ главы региона об обязательной изоляции в обсерватор прибывших на полуостров граждан, не имеющих крымскую регистрацию или недвижимость в собственности. Срок пребывания в обсерваторе составляет 14 дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крым стал лучшим курортом для снятия стресса после карантина
Междугородние автобусы не будут ездить по Крыму до 11 мая
На майские праздники леса Крыма оказались под угрозой пожаров
«Комсомолка» запустила тест: Узнайте, какой вы танкист
Стало известно, сколько крымчан потеряли работу в апреле
«Артек» запустил онлайн-проект в честь 75-летия победы
Крымчане чаще всего спрашивают у Аксенова, когда можно будет вылечить зубы и купить одежду
С 1 мая в МВД будет максимально «фильтровать» тех, кто приезжает в Крым
У 10% больных коронавирусом крымчан развивается пневмония, а у 47% вообще нет симптомов
Почти 700 миллионов рублей направлено из бюджета Крыма для льготников
Пришли результаты первых тестов на коронавирус у врачей и пациентов закрытой Красногвардейской больницы
В Крыму зарегистрировали первые тяжелые случаи коронавируса
Семье летчика Су-27, потерпевшего крушение над Черным морем, выплатили миллион рублей
Санатории в Евпатории и Ялте станут обсерваторами для туристов, прибывших на майские праздники
За сутки в Крыму проверили около 500 приезжих из других регионов РФ