2020-04-30T16:52:08+03:00
Общество

В Крыму восстановили кабель магистральной линии связи, поврежденный строителями

На месте разрыва — вырытая траншея, забор и никого
Анна КИРИЕНКО
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специалисты нашли обрыв кабеля и пять часов устраняли поломку. Фото: пресс-служба Миранда-Медиаспециалисты нашли обрыв кабеля и пять часов устраняли поломку. Фото: пресс-служба Миранда-Медиа
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Специалисты оператора связи ООО «Миранда-медиа» восстановили кабель магистральной линии связи, из-за повреждения которого сегодня была ограничена связь с абонентами на материке.

Кабель повредили неизвестные строители на участке между райцентром Ленино и селом Батальное.

- На месте повреждения, куда выехали технические специалисты «Миранда-медиа», никого не оказалось, - уточнили в пресс-службе компании. - Аварию устраняли инженеры феодосийского участка технической эксплуатации «Миранда-медиа» с 10 утра. Работоспособность сети восстановлена в 14.50.

В результате аварии была ограничена услуга телевидения. Доступ в интернет шел по резервным каналам связи. Все ограничения связи с материковыми абонентами устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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