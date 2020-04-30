В Крыму восстановили кабель магистральной линии связи, поврежденный строителями
Специалисты оператора связи ООО «Миранда-медиа» восстановили кабель магистральной линии связи, из-за повреждения которого сегодня была ограничена связь с абонентами на материке.
Кабель повредили неизвестные строители на участке между райцентром Ленино и селом Батальное.
- На месте повреждения, куда выехали технические специалисты «Миранда-медиа», никого не оказалось, - уточнили в пресс-службе компании. - Аварию устраняли инженеры феодосийского участка технической эксплуатации «Миранда-медиа» с 10 утра. Работоспособность сети восстановлена в 14.50.
В результате аварии была ограничена услуга телевидения. Доступ в интернет шел по резервным каналам связи. Все ограничения связи с материковыми абонентами устранены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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