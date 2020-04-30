В Крыму восстановили кабель магистральной линии связи, поврежденный строителями

30 Апр 2020 2020-04-30T16:52:08+03:00

специалисты нашли обрыв кабеля и пять часов устраняли поломку. Фото: пресс-служба Миранда-Медиа

На месте разрыва — вырытая траншея, забор и никого

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Специалисты оператора связи ООО «Миранда-медиа» восстановили кабель магистральной линии связи, из-за повреждения которого сегодня была ограничена связь с абонентами на материке.

Кабель повредили неизвестные строители на участке между райцентром Ленино и селом Батальное.

- На месте повреждения, куда выехали технические специалисты «Миранда-медиа», никого не оказалось, - уточнили в пресс-службе компании. - Аварию устраняли инженеры феодосийского участка технической эксплуатации «Миранда-медиа» с 10 утра. Работоспособность сети восстановлена в 14.50.

В результате аварии была ограничена услуга телевидения. Доступ в интернет шел по резервным каналам связи. Все ограничения связи с материковыми абонентами устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU