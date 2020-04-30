ФСБ поймала в Евпатории торговку маковой соломкой
Женщине грозит 20 лет лишения свободы
Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники МВД.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Евпатории сотрудники ФСБ поймали женщину, которая решила заработать на перепродаже маковой соломки – сильнодействующего наркотика.
Как сообщили в пресс-службе крымского ФСБ, 200 граммов наркотика жительница Евпатории купила в апреле. Товар она собиралась перепродать и заработать на разнице.
Однако правоохранителя вовремя вышли на преступницу и сорвали ее планы.
Теперь крымчанке грозит до 20 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU