2020-04-30T16:40:52+03:00
Происшествия

ФСБ поймала в Евпатории торговку маковой соломкой

Женщине грозит 20 лет лишения свободы
Никита ПОЛЬКО
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Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники МВД.Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники МВД.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Евпатории сотрудники ФСБ поймали женщину, которая решила заработать на перепродаже маковой соломки – сильнодействующего наркотика.

Как сообщили в пресс-службе крымского ФСБ, 200 граммов наркотика жительница Евпатории купила в апреле. Товар она собиралась перепродать и заработать на разнице.

Однако правоохранителя вовремя вышли на преступницу и сорвали ее планы.

Теперь крымчанке грозит до 20 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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