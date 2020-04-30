Симферопольские школы и детсады не будут работать до 12 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T16:55:08+03:00

Принято решение считать дни с 6 по 8 мая нерабочими для образовательных организаций

Изменить размер текста: A A

В детсадах и общеобразовательных школах Симферополя будут выходные дни с 1 по 11 мая включительно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- Принято решение считать дни с 6 по 8 мая нерабочими для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно, - сообщила заместитель главы администрации - начальник управления образования Татьяна Сухина.

По ее словам, учреждения дополнительного образования тоже не будут работать в этот период времени.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU