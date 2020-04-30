Симферопольские школы и детсады не будут работать до 12 мая
В детсадах и общеобразовательных школах Симферополя будут выходные дни с 1 по 11 мая включительно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
- Принято решение считать дни с 6 по 8 мая нерабочими для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно, - сообщила заместитель главы администрации - начальник управления образования Татьяна Сухина.
По ее словам, учреждения дополнительного образования тоже не будут работать в этот период времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU