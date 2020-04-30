В ялтинском регионе усилят патрулирование лесов до 11 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T18:25:08+03:00

Кроме того, будет закрыта дорога на плато Ай-Петри

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В ялтинском регионе с 1 по 11 мая будет усилено патрулирование лесов. Дорога на плато Ай-Петри будет закрыта. Такие решения были приняты из-за участившихся в регионе лесных пожаров, сообщает глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

- С 10 апреля на территории полуострова введен особый пожароопасный режим, но, к сожалению, нерадивых граждан это не останавливает. В итоге у нас вновь возникают лесные пожары. В связи с этим будет усилен контроль за исполнением требований режима повышенной готовности, - отметил Имгрунт.

Также глава администрации подчеркнул, что на нарушителей будут составлять два протокола, поскольку патрулировать леса будут сотрудники полиции и лесники. Итак, первый акт напишут за нарушение требований пожарной безопасности, а второй - за неисполнение требований режима повышенной готовности, который был введен в Крыму с 17 марта.

- Все же лучше не доводить до админпротоколов и штрафов. Призываю граждан к сознательности, берегите лес - наше зеленое богатство, - подчеркнул глава администрации Ялты.

Начальник управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма администрации Андрей Немцов отметил, что к патрулированию лесов подключат и волонтеров, а разворачивать гостей будут и на всех популярных туристических маршрутах. На въездах в леса будут выставлены посты. Один из них с 1 по 11 мая появится на шоссе Ялта-Бахчисарай между поворотом к «Акватории» и городским кладбищем. Также полностью закрыт проезд на Ай-Петри.

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ИСТОЧНИК KP.RU