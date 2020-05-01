Погода в Крыму на 1 мая: сухо и тепло до +25

1 Май 2020 2020-05-01T06:12:19+03:00

В Крыму комфортный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове переменная облачность

Изменить размер текста: A A

1 мая на Крымском полуострове, если верить прогнозам синоптиков, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +19…+21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU