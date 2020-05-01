2020-05-01T06:12:19+03:00
Общество

Погода в Крыму на 1 мая: сухо и тепло до +25

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму комфортный день.В Крыму комфортный день.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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1 мая на Крымском полуострове, если верить прогнозам синоптиков, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +19…+21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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