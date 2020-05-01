Погода в Крыму на 1 мая: сухо и тепло до +25
1 мая на Крымском полуострове, если верить прогнозам синоптиков, опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +19…+21°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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