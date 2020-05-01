Житель Симферополя смастерил «самопал» для устрашения соседа
В Симферополе у 38-летнего горожанина сотрудники полиции нашли и изъяли самодельное оружие.
- Со слов задержанного, у него часто происходят конфликты с соседом, поэтому для его устрашения он решил самостоятельно изготовить, так называемый «самопал», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Симферополю.
Эксперты сделали выводы, что из самодельного оружие можно производить выстрелы.
На задержанного, который был ранее судим, завели уголовные дела по двум статьям УК, в которых идет речь о незаконном приобретение оружия, передаче, сбыте и т.д.
«Мастеру оружейных дел» грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU