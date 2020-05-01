В Крыму умер бывший замминистра экономического развития России
Сегодня утром скончался Павел Королев, заместитель председателя Совета министров Крыма.
- Сегодня рано утром скончался наш коллега. Человек - системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым, - прокомментировал случившееся глава республики Сергей Аксенов.
Королев был назначен на пост заместителя председателя Совмина в декабре 2016 года. 7 ноября 2019 года его переназначили на этот пост.
Ранее Королев был заместителя министра экономического развития России.
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ИСТОЧНИК KP.RU