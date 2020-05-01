Коронавирус в Крыму: появилось еще восемь заболевших, из них трое - медики

1 Май 2020 2020-05-01T11:09:03+03:00

Заболевших становится больше, несмотря на принятые меры. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На оперативном штабе обнародовали новые данные по COVID-19

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В Республике Крым выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших три сотрудника учреждений здравоохранения.

- У нас восемь случаев коронавирусной инфекции, - сообщил на оперативном штабе Сергей Аксенов, глава РК.

Среди зараженных женщина – медик из Симферопольского роддома №2, медицинский работник из Алушты и сотрудник Федерального медико-биологического агентства в Ялте.

Всего с начала пандемии на полуострове заразились коронавирусом 178 человек, причем 78 случаев заболевания приходится на Севастополь.

От коронавируса в севастопольской больнице умер пациент, который также страдал онкозаболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU