Коронавирус в Крыму: появилось еще восемь заболевших, из них трое - медики
В Республике Крым выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших три сотрудника учреждений здравоохранения.
- У нас восемь случаев коронавирусной инфекции, - сообщил на оперативном штабе Сергей Аксенов, глава РК.
Среди зараженных женщина – медик из Симферопольского роддома №2, медицинский работник из Алушты и сотрудник Федерального медико-биологического агентства в Ялте.
Всего с начала пандемии на полуострове заразились коронавирусом 178 человек, причем 78 случаев заболевания приходится на Севастополь.
От коронавируса в севастопольской больнице умер пациент, который также страдал онкозаболеванием.
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ИСТОЧНИК KP.RU