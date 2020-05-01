На майские праздники в Крым прилетело в полтора раза больше самолетов

1 Май 2020 2020-05-01T10:57:55+03:00

Туристы должны помнить, что их ждет помещение в обсерваторы

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Только за прошедшие сутки количество авиарейсов в Крым выросло в полтора раза.

- Если у нас вчера было 11 рейсов, то сегодня – 17, - заявил на оперативном штабе глава Крыма Сергей Аксенов.

В этой связи правительство Крыма обратилось в Министерство транспорта России с просьбой ограничить число перелетов на полуостров.

- Это федеральный уровень полномочий. Запретить выполнять рейсы мы не можем, - подчеркнул глава РК.

Напомним, что с 1 мая все, кто приезжает в Крым и не имеет местной прописки или собственного жилья, будут помещены в обсерваторы. Причем обязательно.

Режим повышенной готовности к ЧС в республике продлен до 11 мая. Штраф за нарушение самоизоляции может составлять от 4 до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU