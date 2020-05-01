В Ялте зараженная коронавирусом женщина отказалась от госпитализации
На Южном берегу Крыма женщина, у которой диагностировали коронавирус, не хочет лечиться в стационаре.
- В Ялте выявлена заболевшая, у которой результат положительный на десятый день, отказывается от госпитализации, - сообщила Наталья Пеньковская, руководитель регионального управления Роспотребнадзора по РК.
Санитарный врач рассказала, что возле места нахождения заболевшей дежурит наряд полиции, также подготовлены материалы для передачи в суд дела о принудительной госпитализации в инфекционное отделение.
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ИСТОЧНИК KP.RU