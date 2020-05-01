2020-05-01T11:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ялте зараженная коронавирусом женщина отказалась от госпитализации

Теперь инфицированную госпитализируют по решению суда
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
При коронавирусе нельзя заниматься самолечением, а необходимо пройти госпитализацию.При коронавирусе нельзя заниматься самолечением, а необходимо пройти госпитализацию.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

На Южном берегу Крыма женщина, у которой диагностировали коронавирус, не хочет лечиться в стационаре.

- В Ялте выявлена заболевшая, у которой результат положительный на десятый день, отказывается от госпитализации, - сообщила Наталья Пеньковская, руководитель регионального управления Роспотребнадзора по РК.

Санитарный врач рассказала, что возле места нахождения заболевшей дежурит наряд полиции, также подготовлены материалы для передачи в суд дела о принудительной госпитализации в инфекционное отделение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24