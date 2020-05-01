В Ялте зараженная коронавирусом женщина отказалась от госпитализации

1 Май 2020 2020-05-01T11:35:07+03:00

При коронавирусе нельзя заниматься самолечением, а необходимо пройти госпитализацию. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Теперь инфицированную госпитализируют по решению суда

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На Южном берегу Крыма женщина, у которой диагностировали коронавирус, не хочет лечиться в стационаре.

- В Ялте выявлена заболевшая, у которой результат положительный на десятый день, отказывается от госпитализации, - сообщила Наталья Пеньковская, руководитель регионального управления Роспотребнадзора по РК.

Санитарный врач рассказала, что возле места нахождения заболевшей дежурит наряд полиции, также подготовлены материалы для передачи в суд дела о принудительной госпитализации в инфекционное отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU