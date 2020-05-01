В изоляторах Крыма находится больше врачей, чем пациентов

1 Май 2020 2020-05-01T11:21:35+03:00

Все случаи помещения на карантин связаны с нарушением эпидрежима

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В трех крымских обсерваторах находятся 244 медицинских работника и 116 пациентов, сообщила руководитель местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Причина одна: нарушение противоэпидемического режима и текущей дезинфекции в лечебных учреждениях, - заявила Пеньковская.

Напомним, что на 1 мая в Крыму новым коронавирусом заболело уже 100 человек, из них три пациента находятся в тяжелом состоянии.

При этом в Севастополе зарегистрировано 78 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU