Полиция ловит в Крыму все больше нарушителей режима изоляции

1 Май 2020 2020-05-01T11:46:33+03:00

Только за сутки патрульные выписали штрафы 300 гражданам

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За минувшие сутки патрульные оштрафовали в Крыму больше 300 нарушителей самоизоляции.

Как сообщил заместитель начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин, по статье 20.6.1 составлено 307 протоколов.

- Мы видим, что большое количество граждан пребывает на улицах. В отношении 19 родителей составлены материалы за пребывание детей в общественных местах без сопровождения взрослых, - отметил он.

Также за прошедшие сутки полиция наведалась на 290 адресов, где граждане обязаны соблюдать режим изоляции. Ни одного беглеца найти не удалось. Все честно находились дома.

Кроме этого, сотрудники МВД проверили 554 адреса, где проживают приезжие. Три человека уехали из Крыма, а остальные находились дома.

На 1 мая в Крыму зарегистрировано 100 случаев covid-19, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 35 граждан уже выписаны из больниц с выздоровлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU