В Крыму стало больше пациентов в тяжелом состоянии с Covid-19
В Крыму количество тяжелобольных Covid-19 увеличилось до четырех человек. Всего под меднаблюдением находятся 1,9 тысячи человек.
- У 100 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, 35 из них выздоровели и выписаны, 65 находятся в медучреждениях и продолжают лечение. Четыре пациента на сегодня оцениваются, как тяжелые, 35 пациентов средней степени тяжести и 26 пациентов – с легкой формой течения заболевания, - сообщила Елена Романовская, министр труда и соцзащиты РК на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения Covid-19 в регионе.
Она отметила, что под медицинским наблюдением находятся 1882 человека. За истекшие сутки под наблюдение взяты 105 человек, снято – 71.
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ИСТОЧНИК KP.RU