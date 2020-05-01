В Крыму для медиков приобрели 200 противочумных костюмов

1 Май 2020 2020-05-01T12:54:52+03:00

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Бизнесмены приобрели для медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией, две сотни противочумных костюмов.

- Спасибо представителям бизнеса столицы, которые передали 200 многоразовых костюмов, за то, что не забывают про Республику Крым, - высказал слова благодарности Сергей Аксенов, глава региона на оперативном штабе.

Все многоразовые комплектов специальной одежды, которые признаны одной из лучших защит от инфекционных заболеваний передали в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7, где медицинские работники ведут борьбу с коронавирусом.

Всего по официальным данным в Республике Крым выявлено 100 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них четыре человека находится в тяжелом состоянии. В городе-герой Севастополе зарегистрировано 85 случаев, из них один пациент, страдавший так же онкологическим заболеванием, умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU