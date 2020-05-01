2020-05-01T13:49:12+03:00
Коронавирус Covid-19

С арендаторов торговых мест на рынках Крыма требуют деньги

Власти просят освободить неработающих торговцев от платежей на время пандемии
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Предприниматели просят освободить их от платы за торговые места на рынках.Предприниматели просят освободить их от платы за торговые места на рынках.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Предприниматели, которые арендуют площади на муниципальных рынках в Симферополе и Евпатории, пожаловались властям, что им никто не дал официального разрешения на отсрочку по уплате аренды.

- Мы договорились, что арендную плату за апрель не взимаем, поэтому мы уже собственников рынка освободили, – сообщил Сергей Аксенов, глава РК. - Почему они не освобождают своих арендаторов?

В этой связи он отдал распоряжение "положить на стол" перечень глав администраций, которые не приняли необходимые нормативные акты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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