Перед майскими праздниками через Крымский мост поехали тысячи автомобилей

1 Май 2020 2020-05-01T13:45:17+03:00

Полиция не пустила на полуостров всего 17 автомобилей

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За прошлые сутки через Крымский мост проехало коло 4 тысяч автомобилей, сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

По его словам, на въезд через Крымский мост не пропустили 17 автомобилей, еще 20 машин не выпустили с территории полуострова.

- Прибыло через Крымский мост 2267 транспортных средств. Убыло 1651 единица, - отметил Смаглин.

Напомним, в Крыму до 11 мая продлен режим повышенной готовности к ЧС. Более того, всех пребывающих в Крым туристов, начиная с 1 мая, решено отправлять в обсерваторы. Эта мера касается тех граждан, у кого нет местной прописки или собственного жилья в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU