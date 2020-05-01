2020-05-01T14:52:27+03:00
Общество

Движение на трассе Симферополь-Ялта ограничат в районе села Заречное

Дорожники монтируют пролетное строение надземного пешеходного перехода
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Движение запретят, чтобы смонтировать надземный пешеходный переход.Движение запретят, чтобы смонтировать надземный пешеходный переход.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Движение транспорта по автомобильной трассе «Граница с УкраинойСимферопольАлуштаЯлта» в районе села Заречное будет временно ограничено в ночь с 2 на 3 мая.

- Движение перекроют с 23.00 часов 2 мая до 5.30 3 мая, - сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В это время дорожники займутся монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода над автомобильной дорогой «Симферополь-Ялта».

Автолюбителям, которые окажутся в пути, придется объезжать этот участок по улицам села Заречное.

- Тем, кто едет со стороны Симферополя, нужно двигаться в направлении села Мраморное и далее по переулку Школьный и улице Мраморная до выезда на трассу «Симферополь-Ялта», - сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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