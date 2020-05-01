В Симферополе 4 мая появятся точки по выдаче георгиевских ленточек

1 Май 2020 2020-05-01T15:02:08+03:00

«Георгиевскую ленточку» носят в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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Пандемия внесла серьезные коррективы в мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но долгожданный праздник никакие обстоятельства не могут отменить.

Как и в прежние годы в преддверии Дня Победы во всех субъектах страны стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

В этом году акция начнется 4 мая.

В администрации Симферополя рассказали, что георгиевские ленточки можно получить бесплатно по следующим адресам:

универсам «Корзина», проспект Кирова 78/1;

супермаркет «Яблоко», проспект Кирова 36Е, проспект Победы 56, проспект Победы 209/1;

универсам «Магазинчик», проспект Кирова 32;

АЗС «Атан», улица Набережная, 65А;

АЗС «Red petrol», проспект Победы 105;

АЗС «Атан», проспект Победы 209Е;

АЗС «ТЕS», проспект Победы 238;

АЗС «Таврида», улица Бородина 8;

аптека в ТЦ «Таир», проспект Победы, 56Г;

магазин «Чайная коллекция» - остановка Буденновский рынок;

общежитие «Крымского многопрофильного колледжа» № 2, улица Буденного, 28

ВАЖНО!

Чтобы стать участником Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в режиме «онлайн», необходимо:

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU