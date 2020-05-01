В Симферополе 4 мая появятся точки по выдаче георгиевских ленточек
Пандемия внесла серьезные коррективы в мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но долгожданный праздник никакие обстоятельства не могут отменить.
Как и в прежние годы в преддверии Дня Победы во всех субъектах страны стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
В этом году акция начнется 4 мая.
В администрации Симферополя рассказали, что георгиевские ленточки можно получить бесплатно по следующим адресам:
универсам «Корзина», проспект Кирова 78/1;
супермаркет «Яблоко», проспект Кирова 36Е, проспект Победы 56, проспект Победы 209/1;
универсам «Магазинчик», проспект Кирова 32;
АЗС «Атан», улица Набережная, 65А;
АЗС «Red petrol», проспект Победы 105;
АЗС «Атан», проспект Победы 209Е;
АЗС «ТЕS», проспект Победы 238;
АЗС «Таврида», улица Бородина 8;
аптека в ТЦ «Таир», проспект Победы, 56Г;
магазин «Чайная коллекция» - остановка Буденновский рынок;
общежитие «Крымского многопрофильного колледжа» № 2, улица Буденного, 28
ВАЖНО!
Чтобы стать участником Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в режиме «онлайн», необходимо:
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ИСТОЧНИК KP.RU