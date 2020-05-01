2020-05-01T15:02:08+03:00
Общество

В Симферополе 4 мая появятся точки по выдаче георгиевских ленточек

Символ воинской славы можно получить бесплатно
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
«Георгиевскую ленточку» носят в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.«Георгиевскую ленточку» носят в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Пандемия внесла серьезные коррективы в мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но долгожданный праздник никакие обстоятельства не могут отменить.

Как и в прежние годы в преддверии Дня Победы во всех субъектах страны стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

В этом году акция начнется 4 мая.

В администрации Симферополя рассказали, что георгиевские ленточки можно получить бесплатно по следующим адресам:

универсам «Корзина», проспект Кирова 78/1;

супермаркет «Яблоко», проспект Кирова 36Е, проспект Победы 56, проспект Победы 209/1;

универсам «Магазинчик», проспект Кирова 32;

АЗС «Атан», улица Набережная, 65А;

АЗС «Red petrol», проспект Победы 105;

АЗС «Атан», проспект Победы 209Е;

АЗС «ТЕS», проспект Победы 238;

АЗС «Таврида», улица Бородина 8;

аптека в ТЦ «Таир», проспект Победы, 56Г;

магазин «Чайная коллекция» - остановка Буденновский рынок;

общежитие «Крымского многопрофильного колледжа» № 2, улица Буденного, 28

ВАЖНО!

Чтобы стать участником Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в режиме «онлайн», необходимо:

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотофакт: Как парикмахеры Крыма вышли на работу после карантина
В Симферополе 4 мая появятся точки по выдаче георгиевских ленточек
Движение на трассе Симферополь-Ялта ограничат в районе села Заречное
С арендаторов торговых мест на рынках Крыма требуют деньги
Перед майскими праздниками через Крымский мост поехали тысячи автомобилей
Больше 500 предприятий Крыма получили разрешение начать работу с 1 мая
Родильный дом №2 в Симферополе закрывают на обсервацию
В Крыму для медиков приобрели 200 противочумных костюмов
В Крыму стало больше пациентов в тяжелом состоянии с Covid-19
Полиция ловит в Крыму все больше нарушителей режима изоляции
В изоляторах Крыма находится больше врачей, чем пациентов
В Ялте зараженная коронавирусом женщина отказалась от госпитализации
На майские праздники в Крым прилетело в полтора раза больше самолетов
Коронавирус в Крыму: появилось еще восемь заболевших, из них трое - медики
В Крыму умер бывший замминистра экономического развития России
Житель Симферополя смастерил «самопал» для устрашения соседа
Погода в Крыму на 1 мая: сухо и тепло до +25