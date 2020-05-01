2020-05-01T15:52:43+03:00
Общество

Фотофакт: Как парикмахеры Крыма вышли на работу после карантина

Мастера стали похожи на врачей инфекционных отделений [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Парикмахеры Симферополя готовятся к работе в режиме пандемии. Фото Алена Лабунец/FacebookПарикмахеры Симферополя готовятся к работе в режиме пандемии. Фото Алена Лабунец/Facebook
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1 мая правительство Крыма выдало разрешение на возобновление работы более чем 500 предпринимателям республики. После майских праздников власти обещают давать постепенное послабление бизнесу и выпускать все больше работников.

Одними из тех, чье появление крымчане ждали особенно – парикмахеры. Несмотря на абсурдные, местами, правила возобновления работы, представители этой сферы услуг подошли к началу первого рабочего дня со всей ответственностью.

Мастера, которые теперь больше похожи на врачей инфекционных отделений, готовы принимать клиентов во всеоружии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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