2020-05-01T18:10:40+03:00
Происшествия

Начальника крымского управления Росимущества и его зама задержали по делу о коррупции

Подозреваемых взяли с поличным
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: кадр видео ГСУ СК РФ по РК и городу Севастополю.Фото: кадр видео ГСУ СК РФ по РК и городу Севастополю.
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В Симферополе задержано руководство территориального агентства по управлению госимуществом. Начальники и его зам подозревают в получении взятки.

- Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе и его заместителя, - сообщили в крымском Следкоме.

Начальника подозревают в получении взятки в значительном размере, а его зама в посредничестве во взяточничестве.

Следователи выяснили, что 30 апреля 2020 года начальник через своего зама получил от некой фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух авто и прицепа, которые находились в госсобственности. Хотя оформление нужных бумаг – это прямые должностные обязанности подозреваемых.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Идет расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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