Начальника крымского управления Росимущества и его зама задержали по делу о коррупции
В Симферополе задержано руководство территориального агентства по управлению госимуществом. Начальники и его зам подозревают в получении взятки.
- Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе и его заместителя, - сообщили в крымском Следкоме.
Начальника подозревают в получении взятки в значительном размере, а его зама в посредничестве во взяточничестве.
Следователи выяснили, что 30 апреля 2020 года начальник через своего зама получил от некой фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух авто и прицепа, которые находились в госсобственности. Хотя оформление нужных бумаг – это прямые должностные обязанности подозреваемых.
Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Идет расследование.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU