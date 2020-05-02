2020-05-02T06:34:08+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 мая: переменная облачность и тепло до +25

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму настоящее лето.В Крыму настоящее лето.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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2 мая в Крыму ожидается высокая пожарная опасность, вдобавок действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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