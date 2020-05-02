Погода в Крыму на 2 мая: переменная облачность и тепло до +25
2 мая в Крыму ожидается высокая пожарная опасность, вдобавок действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU