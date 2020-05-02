Моряки из Севастополя обучаются тонкостям противоминной разведки

2 Май 2020 2020-05-02T09:48:07+03:00

В Средиземном море прошло учение кораблей Черноморского флота

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В Средиземноморье корабли Черноморского флота провели учения по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений.

- В боевой подготовке были задействованы экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов», - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота

Экипаж корабля «Иван Антонов» провел противоминную разведку и проделал проход в минных заграждениях условного противника для отряда кораблей ЧФ.

Экипажи кораблей «Адмирал Григорович», «Орехово-Зуево» и «Дмитрий Рогачев» форсировали район с минной опасностью по протраленной полосе.

Затем артиллерийские расчеты кораблей уничтожили макеты плавающих мин.

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ИСТОЧНИК KP.RU