Моряки из Севастополя обучаются тонкостям противоминной разведки
В Средиземноморье корабли Черноморского флота провели учения по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений.
- В боевой подготовке были задействованы экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов», - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота
Экипаж корабля «Иван Антонов» провел противоминную разведку и проделал проход в минных заграждениях условного противника для отряда кораблей ЧФ.
Экипажи кораблей «Адмирал Григорович», «Орехово-Зуево» и «Дмитрий Рогачев» форсировали район с минной опасностью по протраленной полосе.
Затем артиллерийские расчеты кораблей уничтожили макеты плавающих мин.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU