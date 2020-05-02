Больше 4 тысяч предприятий Крыма получили разрешения на работу
Уведомления о возобновлении работы в Крыму во время режима самоизоляции подали 4128 предприятий.
- Большая часть предпринимателей активно подает уведомления на портал правительства. На сегодняшний день количество поданных уведомлений составляет 4128 заявлений, - сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Однако, по его словам, есть и те юридические лица, которые не считают нужным ставит власти в известность о начале своей работы.
- Все индивидуальные предприниматели, без исключений, обязаны подавать уведомление, - подчеркнул Гоцанюк.
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ИСТОЧНИК KP.RU