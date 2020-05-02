2020-05-02T12:35:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Выбивают двери: Из обсерваторов Крыма пытаются совершить побеги

За дисциплиной в специальных медучреждениях следит полиция
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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С полицией больно не забалуешь!С полицией больно не забалуешь!Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму уже совершено несколько попыток сбежать из обсерваторов.

- Не все рады посетить обсерватор. Есть различные моменты с выбиванием дверей, с проникновением на территорию. Все оперативно отрабатывается с полицией, - сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

Глава РК Сергей Аксенов дал поручение руководителям поручил МВД разобраться в проблеме, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Всего на 2 мая на территории Республики Крым зафиксировано 104 случая заражения коронавирусом. 38 пациентов уже выписаны из больниц с выздоровлением, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением из-за коронавируса находятся 250 медработников.

В Крыму самоизоляция объявлена до 11 мая. С первого мая в регионе заработали парикмахерские, салоны красоты, швейные мастерские, хозмагазины и другие предприятия сферы услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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