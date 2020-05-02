2020-05-02T13:55:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Одна из заразившихся, 95-летняя жительница Алушты подключена к аппарату ИВЛ
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Заболевшие получают все нужное лечение. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РКЗаболевшие получают все нужное лечение. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Изменить размер текста:

Врачи делают все, чтобы спасти жизнь трем заболевших коронавирусом, состояние здоровья которых оценивается, как тяжелое.

- У нас остается три тяжелых пациента с коронавирусом, - сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

- Одна пациентка 95-лет из Алушты находится на ИВЛ в стабильно-тяжелом состоянии, без ухудшения. Остальные двое пациентов кислородозависимые, но без аппарата ИВЛ. Состояние у них также стабильно-тяжелое, без ухудшений.

Всего на территории Республики Крым проходят соответствующее лечение 104 человека, которые заразились коронавирусом. Все они госпитализированы в инфекционные отделения больниц региона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Крыму раскрыли схемы нелегального въезда на полуостров во время карантина
В Крыму 1 мая режим самоизоляции нарушили почти 250 человек
Выбивают двери: Из обсерваторов Крыма пытаются совершить побеги
Больше 4 тысяч предприятий Крыма получили разрешения на работу
Два года тюрьмы и штраф: Владелец гостевого дома в Симеизе принимал туристов
В Крыму принудительно отправили в изоляторы 17 приезжих россиян
Коронавирус в Крыму: на 2 мая еще четверо заболевших, из них двое - прихожане церкви
Моряки из Севастополя обучаются тонкостям противоминной разведки
Погода в Крыму на 2 мая: переменная облачность и тепло до +25
Начальника крымского управления Росимущества и его зама задержали при получении взятки
Фотофакт: Как парикмахеры Крыма вышли на работу после карантина
В Симферополе 4 мая появятся точки по выдаче георгиевских ленточек
Движение на трассе Симферополь-Ялта ограничат в районе села Заречное
С арендаторов торговых мест на рынках Крыма требуют деньги
Перед майскими праздниками через Крымский мост поехали тысячи автомобилей
Больше 500 предприятий Крыма получили разрешение начать работу с 1 мая
Родильный дом №2 в Симферополе закрывают на обсервацию
В Крыму для медиков приобрели 200 противочумных костюмов
В Крыму стало больше пациентов в тяжелом состоянии с Covid-19
Полиция ловит в Крыму все больше нарушителей режима изоляции
В изоляторах Крыма находится больше врачей, чем пациентов
В Ялте зараженная коронавирусом женщина отказалась от госпитализации
На майские праздники в Крым прилетело в полтора раза больше самолетов
Коронавирус в Крыму: появилось еще восемь заболевших, из них трое - медики
В Крыму умер бывший замминистра экономического развития России
Житель Симферополя смастерил «самопал» для устрашения соседа
Погода в Крыму на 1 мая: сухо и тепло до +25