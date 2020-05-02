В Крыму три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

2 Май 2020 2020-05-02T13:55:57+03:00

Одна из заразившихся, 95-летняя жительница Алушты подключена к аппарату ИВЛ

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Врачи делают все, чтобы спасти жизнь трем заболевших коронавирусом, состояние здоровья которых оценивается, как тяжелое.

- У нас остается три тяжелых пациента с коронавирусом, - сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

- Одна пациентка 95-лет из Алушты находится на ИВЛ в стабильно-тяжелом состоянии, без ухудшения. Остальные двое пациентов кислородозависимые, но без аппарата ИВЛ. Состояние у них также стабильно-тяжелое, без ухудшений.

Всего на территории Республики Крым проходят соответствующее лечение 104 человека, которые заразились коронавирусом. Все они госпитализированы в инфекционные отделения больниц региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU