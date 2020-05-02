2020-05-02T16:52:21+03:00
Общество

На «Тавриде» возле Бахчисарая перезапущено движение

Теперь автомобилистам не нужно, выезжая на федеральную трассу, делать «большую петлю»
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Трасса будет сдана в эксплуатацию в этом году. Фото: пресс-служба АО «ВАД».Трасса будет сдана в эксплуатацию в этом году. Фото: пресс-служба АО «ВАД».
Изменить размер текста:

Строительство федеральной трассы «Таврида» идет хорошими темпами и пройдена очередная веха.

- Мы перепустили движение на участке трассы «Таврида» в районе Севастьяновки Бахчисарайского района. Его протяженность составляет почти 5,5 километров, - сообщили в пресс-службе крымского управления АО «ВАД».

С сегодняшнего дня автомобили поехали по одному из съездов транспортной развязки «Новопавловка – Скалистое – Глубокий яр». И водителям не нужно, выезжая на «Тавриду», совершать «большую петлю»: тратить время и бензин.

Общая протяженность шестого этапа строительства «Тавриды», который проходит из Симферопольского района в Севастополь, через Бахчисарайский район, составляет около двадцати девяти километров.

На сегодняшний день он готов на 72 процента: строительство идет строго по плану.

Четыре полосы «Тавриды» от Керчи до Севастополя будут открыты в начале осени. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. Общая готовность «Тавриды» 87 процентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24