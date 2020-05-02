На «Тавриде» возле Бахчисарая перезапущено движение
Строительство федеральной трассы «Таврида» идет хорошими темпами и пройдена очередная веха.
- Мы перепустили движение на участке трассы «Таврида» в районе Севастьяновки Бахчисарайского района. Его протяженность составляет почти 5,5 километров, - сообщили в пресс-службе крымского управления АО «ВАД».
С сегодняшнего дня автомобили поехали по одному из съездов транспортной развязки «Новопавловка – Скалистое – Глубокий яр». И водителям не нужно, выезжая на «Тавриду», совершать «большую петлю»: тратить время и бензин.
Общая протяженность шестого этапа строительства «Тавриды», который проходит из Симферопольского района в Севастополь, через Бахчисарайский район, составляет около двадцати девяти километров.
На сегодняшний день он готов на 72 процента: строительство идет строго по плану.
Четыре полосы «Тавриды» от Керчи до Севастополя будут открыты в начале осени. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. Общая готовность «Тавриды» 87 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU