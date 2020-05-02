В Севастополе произошло смертельное ДТП: один погибший, трое пострадавших
В Севастополе на Качинском шоссе произошла серьезная авария, в которой один человек погиб, а троих пришлось госпитализировать в больницу.
- Столкнулись два легковых автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю.
Сотрудники МЧС извлекли из покореженных автомобилей 4 пострадавших, среди которых был и несовершеннолетний ребенок.
Один из пострадавших получил смертельные травмы и умер на месте ДТП. Врачам «Скорой помощи» только и оставалось, констатировать факт его гибели.
Остальных пострадавших медики доставили в городскую больницу с различными травмами.
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ИСТОЧНИК KP.RU