В Севастополе произошло смертельное ДТП: один погибший, трое пострадавших

2 Май 2020 2020-05-02T17:42:05+03:00

В ДТП погиб человек. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Изменить размер текста: A A

В Севастополе на Качинском шоссе произошла серьезная авария, в которой один человек погиб, а троих пришлось госпитализировать в больницу.

- Столкнулись два легковых автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Сотрудники МЧС извлекли из покореженных автомобилей 4 пострадавших, среди которых был и несовершеннолетний ребенок.

Один из пострадавших получил смертельные травмы и умер на месте ДТП. Врачам «Скорой помощи» только и оставалось, констатировать факт его гибели.

Остальных пострадавших медики доставили в городскую больницу с различными травмами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU