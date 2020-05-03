Погода в Крыму на 3 мая: небольшой дождь и тепло до +25
3 мая на Крымском полуострове ожидается высокая пожарная опасность, так же актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный. переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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