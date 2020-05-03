Координатор Бессмертного Полка в Крыму рассказал, как почтить память ветеранов дома
Координатор Бессмертного Полка в Симферополе Сергей Мельник обратился к крымчанам с просьбой соблюдать самоизоляцию в День Победы 9 мая 2020, а также рассказал о доступных альтернативных способах почтить память ветеранов.
- Наши бабушки и дедушки положили свое здоровье и жизни за нас не за тем, чтобы мы из-за своей недальновидности заболели сами или заразили других. Нам стоит остаться дома, - подчеркнул Сергей Мельник.
Он отметил, что память о своем солдате должна передаваться из поколения в поколение независимо от шествия в День Победы. Поэтому можно почтить своих ветеранов онлайн, сделав фото семьи вместе с портретом героя или записав рассказ на видео. Разместите историю в социальных сетях сештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома и #бессмертныйполк2020.
- Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм с таким хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома, - рассказал координатор движения в Симферополе.
Кроме того, стоит внести своего ветерана в Народную летопись на сайте moypolk.ru.
Напомним, шествие Бессмертного Полка и Парад Победы по решению президента РФ Владимира Путина перенесли на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU