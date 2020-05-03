Координатор Бессмертного Полка в Крыму рассказал, как почтить память ветеранов дома

3 Май 2020 2020-05-03T09:41:45+03:00

Бессмертный полк в Симферополе в 2019 году Фото: Виталий ПАРУБОВ

Изменить размер текста: A A

Координатор Бессмертного Полка в Симферополе Сергей Мельник обратился к крымчанам с просьбой соблюдать самоизоляцию в День Победы 9 мая 2020, а также рассказал о доступных альтернативных способах почтить память ветеранов.

- Наши бабушки и дедушки положили свое здоровье и жизни за нас не за тем, чтобы мы из-за своей недальновидности заболели сами или заразили других. Нам стоит остаться дома, - подчеркнул Сергей Мельник.

Он отметил, что память о своем солдате должна передаваться из поколения в поколение независимо от шествия в День Победы. Поэтому можно почтить своих ветеранов онлайн, сделав фото семьи вместе с портретом героя или записав рассказ на видео. Разместите историю в социальных сетях сештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома и #бессмертныйполк2020.

- Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм с таким хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома, - рассказал координатор движения в Симферополе.

Кроме того, стоит внести своего ветерана в Народную летопись на сайте moypolk.ru.

Напомним, шествие Бессмертного Полка и Парад Победы по решению президента РФ Владимира Путина перенесли на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU